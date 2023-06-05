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14:03, 5 июня 2023Силовые структуры

Две россиянки скончались от отравления сидром в Самарской области

Две женщины скончались после употребления сидра в Новокуйбышевске Самарской области
Начало событий в новости Число погибших из-за отравления сидром возросло

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

В Новокуйбышевске Самарской области сидром отравились две женщины, по факту их гибели возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Расследование ведется по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Предварительно установлено, что в ночь на 5 июня две жительницы Новокуйбышевска скончались от отравления неустановленным веществом. Накануне они выпили сидра, который приобрели в местном магазине. Алкогольный напиток был произведен на предприятии Красноглинского района Самары. Там сейчас работают следователи.

Ранее 5 июня сообщалось о гибели восьми жителей Ульяновской области, которые также употребляли накануне смерти сидр упомянутого производителя.

Задержан предприниматель, поставлявший напиток.

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    Любовь Ширижик
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