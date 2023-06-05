Роспотребнадзор назвал число пострадавших из-за массового отравления сидром

Роспотребнадзор заявил, что из-за отравления сидром под Ульяновском пострадали 14 человек

В результате отравления сидром пострадали 14 жителей Ульяновской области, восемь из них спасти не удалось. Об этом «Ленте.ру» сообщил региональный Роспотребнадзор.

Предварительно, причиной отравления стал напиток «Мистер Сидр», изготовленный в Самарской области и приобретенный пострадавшими в сети магазинов «Территория пива». Санитарная служба призвала россиян не употреблять его до окончания расследования. В данный момент сидр изымают из оборота.

О массовом отравлении жителей Ульяновской области сидром стало известно 5 июня. По данным регионального Следственного комитета, нескольких местных жителей госпитализировали в период с 3 по 4 июня. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в московской школе несколько детей отравились антисептиком, который оказался в 17-литровом кулере с питьевой водой. По словам директора, дезинфицирующую жидкость туда брызнули трое учеников пятого класса.