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16:47, 10 марта 2023Силовые структуры

СКР начал проверку из-за отравления учеников после питья воды из кулера в Москве

СКР начал проверку из-за отравления учеников после питья воды из кулера в школе в Москве

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Следователи начали проверку из-за массового отравления учеников после питья воды из кулера в школе. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным ведомства, дети почувствовали недомогание, их доставили в одну из городских больниц для обследования. Сейчас их жизни ничего не угрожает. В школе работают следователи. Они опрашивают очевидцев и изучают записи камер видеонаблюдения.

О массовом отравлении учащихся в московской школе «Покровский квартал» стало известно днем 10 марта. По предварительным данным, в 17-литровый кулер с питьевой водой попал антисептик. Пока неизвестно, каким образом это произошло.

Ранее в Дагестане двухлетняя девочка наелась таблеток своего дедушки от гипертонии и попала в больницу. В результате на родителей ребенка составили протокол об административном правонарушении.

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Елизавета Новикова
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