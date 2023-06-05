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13:43, 5 июня 2023Мир

США совместно с Китаем и Россией примут участие в учениях в индонезийских водах

SCMP: США совместно с Китаем и Россией примут участие в учениях в индонезийских водах

Фото: Antara Foto / M Risyal Hidayat / Reuters

Корабли США, Китая и России должны принять совместное участие в военно-морских учениях в индонезийских водах для совместной отработки реагирования на гуманитарные катастрофы. Об этом сообщает South China Morning Post.

Индонезия до 8 июня принимает у себя военно-морские учения Komodo в Макассарском проливе. Маневры, проводимые в водах между Борнео и Сулавеси, объединяют 49 стран, включая заклятых геополитических соперников, таких как Северная и Южная Корея, Индия и Пакистан.

По словам преподавателя Национального университета обороны Индонезии Фрега Венаса, с участием крупных держав, таких как США, Китай и многие другие страны, учения предоставят возможность для диалога. «Главнокомандующие военно-морскими силами встретятся параллельно с оперативной деятельностью на море», — указал он.

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    Анжелика Бережная
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