США совместно с Китаем и Россией примут участие в учениях в индонезийских водах

SCMP: США совместно с Китаем и Россией примут участие в учениях в индонезийских водах

Корабли США, Китая и России должны принять совместное участие в военно-морских учениях в индонезийских водах для совместной отработки реагирования на гуманитарные катастрофы. Об этом сообщает South China Morning Post.

Индонезия до 8 июня принимает у себя военно-морские учения Komodo в Макассарском проливе. Маневры, проводимые в водах между Борнео и Сулавеси, объединяют 49 стран, включая заклятых геополитических соперников, таких как Северная и Южная Корея, Индия и Пакистан.

По словам преподавателя Национального университета обороны Индонезии Фрега Венаса, с участием крупных держав, таких как США, Китай и многие другие страны, учения предоставят возможность для диалога. «Главнокомандующие военно-морскими силами встретятся параллельно с оперативной деятельностью на море», — указал он.

