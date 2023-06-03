США, Япония и Австралия проведут совместные учения с участием истребителей F-35

Министры обороны США, Японии и Австралии договорились об учениях с участием самолетов F-35

Министры обороны США, Японии и Австралии по итогам переговоров в Сингапуре договорились о проведении совместных учений с участием Военно-воздушных сил (ВВС) с использованием истребителей F-35. Об этом говорится в совместном заявлении сторон, опубликованном на сайте японского оборонного ведомства.

«Признавая важную роль трехстороннего партнерства в укреплении региональной стабильности, министры обязались продолжать принимать конкретные и практические меры для улучшения оперативной совместимости и углубления сотрудничества в сфере обороны», — говорится в заявлении.

Главы оборонных ведомств подчеркнули важность консультаций друг с другом и разработки скоординированных мер реагирования на региональные бедствия и кризисы. Отмечается, что маневры с участием самолетов F-35 Joint Strike Fighter пройдут в Австралии.

В апреле США, Южная Корея и Япония провели трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря. Основной целью была отработка обнаружения и сопровождения симуляции баллистической ракеты, а также обмен соответствующей информацией.