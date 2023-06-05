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08:50, 5 июня 2023Бывший СССР

На Украине рассказали о подготовке к первым после начала спецоперации выборам

Politico: глава ЦИК Украины заявил, что следующие выборы пройдут по демократическим нормам

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украина постарается гарантировать демократические стандарты на первых после начала спецоперации выборах, но при этом постарается защитить себя от «угроз национальной безопасности», заявил американскому изданию Politico глава Центральной избирательной комиссии страны Олег Диденко.

По его словам, в Киеве также будут учитывать фактор уехавших из страны граждан Украины, которые составляют около 20 процентов населения.

Для этого власти страны планируют увеличить число избирательных пунктов за границей, а также ввести новые способы голосования: электронное и почтой.

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Также Диденко допустил запрет оппозиционных парламентских групп« Оппозиционная платформа — за жизнь и мир» и «Восстановление Украины».

Ранее подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется сделать выбор между продолжением боевых действий, которые могут привести к новым потерям территорий, и мирными переговорами. Он отметил, что Киев не готов идти на сделки, по которым потерянные территории останутся под контролем России, но реальность такова, что у него нет возможности полностью вытеснить Российскую армию.

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    Алевтина Запольская
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