В США заявили о стоящем перед президентом Украины Зеленским выборе

Подполковник США Дэвис: Зеленскому придется выбрать переговоры или продолжение боев

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется сделать выбор между продолжением боевых действий, которые могут привести к новым потерям территорий, и мирными переговорами. Об этом в статье для издания 19FortyFive пишет подполковник армии США Дэниел Дэвис.

По словам Дэвиса, Зеленский не готов идти на сделки, по которым потерянные территории останутся под контролем России.

«Но реальность такова, что у него нет возможности полностью вытеснить Российскую армию», — констатировал военный.

Дэвис отмечает, что контрнаступление Вооруженных сил Украины не принесет Киеву каких-либо значительных успехов из-за отсутствия достаточной военной мощи. Страны Европы понимают это и хотят, чтобы Зеленский согласился на переговоры.

Ранее сообщалось, что Украина перестала сообщать Западу детали готовящегося контрнаступления, поскольку опасается новых утечек.