В США заявили о потере Украиной доверия к странам Запада

Politico: Украина скрывает от Запада детали контрнаступления из-за опасений утечек

Западные страны лишились доверия Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванные источники в Европе.

По данным издания, украинские власти держат в секрете детали своего весеннего контрнаступления из-за возможной утечки информации, которая может поставить под угрозу позиции ВСУ.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби в беседе с изданием отметил, что отсутствие информации перед началом контрнаступления не будет сюрпризом для американской стороны.

Утечка документов Пентагона

Об утечке секретных документов Пентагона по конфликту на Украине стало известно 7 апреля. По данным NYT, в материалах, датированных началом марта, содержится описание состояния Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии. Позже СМИ сообщили, что в сети оказались еще около сотни секретных документов США.

13 апреля агенты ФБР арестовали подозреваемого в организации утечки секретных документов Пентагона. Глава Министерства юстиции США Меррик Гарланд заявил, что задержание военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейры прошло «без каких-либо инцидентов».

По данным The New York Times, Тейшейра начал «сливать» разведданные в феврале 2022 года. Предполагается, что первая утечка в Discord произошла менее чем через 48 часов после начала российской специальной военной операции на Украине.

Издание также отметило, что сообщения были сделаны под именем пользователя, которого The Times ранее связала с американским военнослужащим. Отмечается, что летчик опубликовал сведения в популярном среди геймеров чате, в котором состояло около 600 человек.

Реакция Украины на утечку данных Пентагона

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что узнал об утечке секретных американских разведданных из СМИ.

По словам украинского лидера, он узнал об утечках «как и все остальные – из новостей», подчеркнув при этом, что «это определенно плохая история», и это плохо для репутации Белого дома и Соединенных Штатов и невыгодно для Киева.

Я заранее не получал информации ни из Белого дома, ни из Пентагона. <...> У нас не было такой информации. Лично у меня не было Владимир Зеленский Президент Украины

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в свою очередь заявил, что утечка «не имеет никакой оперативной значимости», и в связи с этим никак не повлияет на обстановку на фронте и планирование генерального штаба ВСУ.

По его словам, планируемое контрнаступление украинских сил будет зависеть от ресурсов и от того, когда их будет «достаточное количество для получения результата».

Также Подоляк заявил, что попавшие в интернет секретные документы США не должны подорвать отношения Украины и западных государств.

Это нормальная аналитика. И я не вижу, что это как-то должно подорвать наши взаимные отношения с партнерами. Это не путает никакие планы, потому что они разрабатываются, они еще оперативно-тактически отрабатываются Михаил Подоляк Советник главы офиса президента Украины

Контрнаступление ВСУ

Заместитель главы назначенного Киевом Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что действия Вооруженных сил Украины на южном направлении можно квалифицировать как начало контрнаступления Киева. Он заявил, что никакой объявленной даты начала контрнаступления уже не будет.

По мнению председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли, Киев уже сейчас имеет возможности для проведения наступательных операций. Он подчеркнул, что украинская сторона обладает достаточными ресурсами для обороны.

У них значительный объем планирования и координации, и всего, что делать, если бы они решили провести наступательную операцию Марк Милли Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал

2 мая посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко назвал плохие погодные условия причиной задержки украинского контрнаступления. Кроме того, по его словам, Киев не планирует сообщать российской стороне точную дату и точное направление атаки войск республики.

При этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев выходит на финишную прямую контрнаступления.

Я считаю, что на сегодня мы выходим на ту финишную прямую, когда можем сказать: «Да, все готово». А дальше уже по решению и пониманию ситуации на поле боя Генеральному штабу, главкому [Валерию Залужному] и его команде будет понятно, как, где и когда Алексей Резников Министр обороны Украины

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко в свою очередь допустил, что Украина может начать контрнаступление 9 мая, чтобы омрачить празднование Дня Победы.