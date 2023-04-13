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22:11, 13 апреля 2023Мир

Минюст США подтвердил арест подозреваемого в утечке секретных документов

Глава Минюста США Гарланд: ФБР арестовало подозреваемого в утечке секретных документов

Фото: U.S. Justice Department / Reuters

Агенты ФБР арестовали подозреваемого в организации утечки секретных документов Пентагона. Это подтвердил глава Министерства юстиции США Меррик Гарланд, пишет Reuters.

По словам генерального прокурора страны, задержание военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейру прошло 13 апреля «без каких-либо инцидентов».

Об утечке секретных документов Пентагона по конфликту на Украине стало известно 7 апреля. По данным NYT, в материалах, датированных началом марта, содержится описание состояния Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии. Позже СМИ сообщили, что в сети оказались еще около сотни секретных документов США.
Впоследствии газета The New York Times сообщила, что секретные документы Пентагона, вероятно, выложил в интернет военнослужащий ВВС Нацгвардии США.

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Марина Совина
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