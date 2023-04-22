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03:52, 22 апреля 2023Мир

Стали известны новые подробности утечки секретных данных Пентагона

NYT: обвиняемый в утечке Пентагона Тейшейра начал сливать данные в феврале 2022 года

Фото: Social Media Website / Reuters

Военнослужащий Военно-воздушных сил (ВВС) Нацгвардии США Джек Тейшейра начал «сливать» разведданные в феврале 2022 года. Об этом сообщает газета The New York Times.

Предполагается, что первая утечка в Discord произошла менее чем через 48 часов после начала российской специальной военной операции на Украине. NYT отмечает, что сообщения были сделаны под именем пользователя, которого The Times ранее связала с Тейшейрой. По данным издания, летчик опубликовал сведения в популярном среди геймеров чате, в котором состояло около 600 человек. При этом пользователь утверждал, что публикует данные агентства нацбезопасности, ЦРУ и других разведагентств.

В то же время остается неясным, почему утечка секретных данных не была обнаружена ранее, пишет газета.

Ранее агенты ФБР арестовали военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейру, подозреваемого в организации утечки секретных документов Пентагона.

Об утечке секретных документов Пентагона по конфликту на Украине стало известно 7 апреля. По данным NYT, в материалах, датированных началом марта, содержится описание состояния Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии. Позже СМИ сообщили, что в сети оказались еще около сотни секретных документов США.

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Марина Совина
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