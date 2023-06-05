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06:52, 5 июня 2023Мир

Кандидат в президенты США призвал заставить Украину пойти на уступки России

Кандидат в президенты США Рамасвами призвал заставить Киев пойти на серьезные уступки РФ
Вивек Рамасвами

Вивек Рамасвами. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами в эфире ABC News заявил, что Соединенные Штаты должны заставить Украину пойти на серьезные уступки России.

По его мнению, главной угрозой для Соединенных Штатов является Китай, для противостояния которому американские власти должны побыстрее завершить украинский конфликт.

Рамасвами призвал Вашингтон взять на себя обязательство не допускать Украину в НАТО, если это развяжет руки Соединенным Штатам в Европе для противодействия КНР в Азии.

«Китай делает ставку на то, что он собирается пойти на Тайвань, не в интересах США находиться в одновременном конфликте с двумя ядерными сверхдержавами», — подчеркнул политик.

Ранее Рамасвами осудил помощь США Украине и заявил, что за часть выделяемых Киеву денег можно было бы решить проблему наркотиков в стране. Он добавил, что внешнеполитическими целями в его предвыборной программе стали бы «провозглашение независимости» от Китая.

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    Марина Совина
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