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08:59, 24 февраля 2023Мир

Кандидат в президенты осудил помощь США Украине

Политик США Рамасвами: за малую часть денег для Киева можно решить проблему наркотиков
Вивек Рамасвами

Вивек Рамасвами. Фото: Brian Snyder / Reuters

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что одна из ключевых проблем страны связана с наркокартелями. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Рамасвами осудил помощь США Украине и заявил, что за часть выделяемых Киеву денег можно было бы решить проблему наркотиков в стране.

«Мы могли бы решить проблему с мексиканскими картелями, которые являются основным двигателем фентанилового кризиса, за малую часть тех денег, что тратим на Украине», — написал он.

Рамасвами отметил, что военным США следует в первую очередь защищать землю США. Он добавил, что внешнеполитическими целями в его предвыборной программе стали бы «провозглашение независимости» от Китая и истребление мексиканских наркокартелей.

Ранее сообщалось, что США анонсируют новый пакет помощи Украине на сумму в два миллиарда долларов. Меры помощи не подразумевают поставки оружия со складов Пентагона. Передавать его для Украины станут сами производители.

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Марина Совина
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