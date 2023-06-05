Россияне стали активнее откликаться на одну вакансию

HeadHunter: количество откликов на IT-вакансии в России в январе-мае выросло на 44%

В 2023 году в России резко выросло количество откликов на вакансии в сфере IT. По данным HeadHunter, прирост с января по май составил 44 процента в годовом выражении, до 23,4 миллиона откликов. За данный период на рынке также стало больше размещенных вакансий — их число выросло на 7 процентов, до 274,9 тысячи. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Участники рынка подтверждают тренд. По разным данным, в первом квартале 2023 года россияне откликались на IT-вакансии в полтора-два раза чаще, чем в аналогичном периоде 2022-го.

При этом в ряде компаний число размещенных вакансий снизилось, также уменьшилось количество увольнений по собственному желанию. По словам HR-директора разработчика видеоаналитики NtechLab Анны Амосовой, сотрудники стали реже уходить из IT-компаний из-за нежелания потерять отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации.

Большое количество откликов на IT-вакансии президент НП «Руссофт» Валентин Макаров также связывает с освобождением от мобилизации. Однако, по его мнению, на активность граждан на данном рынке труда влияют также сочетание мер господдержки и возможность удаленной работы.

Макаров добавил, что в волне соискателей есть много молодых людей, которые обучались на дистанционных курсах, в результате чего сейчас на рынке зафиксирован переизбыток кандидатов на позиции Junior. При этом соискатели имеют «явно завышенные зарплатные ожидания и недопустимо низкую квалификацию, не позволяющую брать их на работу», заключил он.

По качеству образования и доступности IT-специалистов Россию сильно опережает Китай, заявил ранее руководитель отдела разработки операционной системы автокомпании «КАМА» Булат Рахимбердиев. По его словам, у России начались «проблемы с программистами», и по некоторым специальностям сейчас набрать персонал стало невозможно. В связи с этим компания набрала в штат много китайских специалистов.