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15:01, 1 июня 2023Экономика

В России начали заменять уехавших айтишников китайскими специалистами

АО «КАМА» начала заменять уехавших айтишников китайскими специалистами
СюжетНаселение России:

Фото: everything possible / Shutterstock / Fotodom

Российская автокомпания «КАМА», занимающаяся выпуском электромобилей, начала заменять уехавших айтишников китайскими специалистами, рассказал руководитель отдела разработки операционной системы Булат Рахимбердиев на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Его слова приводит RTVI.

У России начались «проблемы с программистами», и по некоторым специальностям набрать персонал стало невозможно, рассказал Рахимбердиев. «Все-таки мы признаем, что Россия с точки зрения населения — это очень маленькая страна. Рядом есть одна очень большая страна, где очень много специалистов. Это Китай», — сказал представитель «КАМА».

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По его словам, по качеству образования и доступности IT-специалистов Китай уже сильно опередил Россию. Поэтому компания открыла офис в двух китайских городах — Нанкине и Шанхае — и закрыла свою потребность в айтишниках местными работниками. Более того, китайские специалисты теперь помогают «КАМА» обучать сотрудников из России.

После начала боевых действий на Украине дефицит кадров сложился не только в IT-отрасли. В мае первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков назвал нехватку рук главной проблемой и для российской промышленности. По его словам, у отечественных производителей есть инвестиционный ресурс и технологические компетенции, однако проблемы с персоналом чувствуются все сильнее и сильнее.

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    Софья Ермакова
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