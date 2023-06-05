Первый после пандемии COVID-19 прямой рейс из России прибыл во Вьетнам

Авиакомпания «ИрАэро» выполнила первый после пандемии прямой рейс из России во Вьетнам

Первый после окончания пандемии COVID-19 прямой авиарейс из России прибыл во Вьетнам, перелет по маршруту Иркутск-Ханой выполнила авиакомпания «ИрАэро». Об этом ТАСС рассказал заместитель генерального директора перевозчика Сергей Крупнов.

Российский самолет приземлился в международном аэропорту Нойбай вечером в воскресенье, 4 июня. «Это не чартер, это обыкновенный регулярный пассажирский рейс, на котором пассажирам предоставляется горячее питание и на который можно спокойно купить билет», — пояснил замглавы компании.

Отмечается, что в Ханой прилетели 84 человека, среди которых 26 граждан Вьетнама. По обратному маршруту ожидается вылет 91 пассажира, в частности, 30 граждан популярной курортной страны Азии.

На протяжении июня «ИрАэро» будет выполнять в Ханой один рейс в неделю (по воскресеньям), позже к нему прибавится аналогичный перелет по пятницам. Более того, в скором времени авиакомпания планирует начать полеты на вьетнамский курорт Нячанг из Иркутска, Владивостока, Хабаровска и Красноярска. «Уже получено одобрение авиационных властей Вьетнама на выполнение полетов в аэропорт Камрань, ведется организационная и подготовительная работа», — добавил Крупнов.

По его словам, изначально к запуску прямого рейса в Ханой многие отнеслись настороженно, так как «ИрАэро» — частный перевозчик и на маршруте используется новое для Вьетнама воздушное судно — Sukhoi Superjet 100. «Мы провели достаточно кропотливую подготовительную работу, готовились командно, — подчеркнул Крупнов. — Минтранс и Росавиация нас очень активно в этом вопросе поддерживали».

Ранее в июне сообщалось, что в 2023 году авиасообщение между Россией и Вьетнамом может быть восстановлено в полном объеме. Неназванный дипломатический источник ТАСС заявил, что обе страны «усиленно работают над этим вопросом».