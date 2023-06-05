Высланный Турцией в Москву вор в законе Хусейн Слепой попал на видео

Турция выслала в Москву вора в законе Хусейна Слепого, он собирается путешествовать дальше

В московский аэропорт Внуково прибыл высланный из Турции вор в законе 56-летний уроженец Грозного Хусейн Слепой. Его беседа с правоохранителями попала на видео, запись опубликовал «ПраймКрайм».

На кадрах виден улыбающийся мужчина. Он говорит, что провел четыре месяца в депортационной тюрьме Турции. Мужчина сказал, что не знает, почему был выслан из Турции, так как все документы на турецком языке. Он планирует из Внуково улететь в другую страну, чтобы путешествовать дальше. Куда именно, задержанный не уточнил. На вопрос, является ли он вором в законе, ответил, что воспользуется статьей 51 Конституции России, дающей право гражданину не свидетельствовать против себя.

По данным «Прайм Крайм», ни один из находящихся в розыске воров в законе, оказавшихся в депортационной тюрьме Турции, России пока не выдан.