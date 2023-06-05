Российский врач попал под обстрел в Белгородской области и получил ранения

Белгородский врач Извеков попал под обстрел в Безлюдовке и получил осколочные ранения

Российский врач, заведующий отделением травматологии и ортопедии детской областной больницы Белгородской области Сергей Извеков попал под обстрел в Безлюдовке, когда помогал пострадавшим местным жителям. Он получил осколочные ранения и в настоящее время проходит лечение, передает РИА Новости.

Медик сообщил, что отправился вместе с супругой на своей машине в сторону дачных массивов, где оставались люди, там произошел прилет, снаряд взорвался рядом, специалист получил травму локтевого сустава и грудной клетки.

Извеков рассказал, что после взрыва сел в машину, доехал до Шебекинской трассы и потерял сознание. Его жена отметила, что после этого им помогли сотрудники правоохранительных органов, они забрали врача и довезли до больницы, а автомобиль помог перегнать в Белгород посторонний человек.

Ранее при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Грайворонского городского округа Белгородской области пострадал 14-летний подросток. В момент обстрела он находился на улице и получил контузию.