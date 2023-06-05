Военные капелланы ВСУ прошли подготовку в Великобритании

Минобороны Великобритании сообщило о подготовке десяти военных капелланов ВСУ

Министерство обороны Великобритании сообщило о двухнедельной подготовке десяти военных капелланов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Обучающий курс был разработан британскими капелланами по просьбе Украины в рамках операции «Орбиталь», говорится в сообщении. Он направлен на развитие навыков духовной помощи военнослужащим после тяжелых потерь и психологических травм.

В Минобороны рассказали, что за две недели украинские капелланы прошли обучение «пастырской заботе, духовной поддержке и моральному руководству во время военных действий».

В мае премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что обучение в Великобритании прошли около 15 тысяч бойцов ВСУ. «Украинская армия овладевает стандартами НАТО на практике», — написал глава украинского правительства.