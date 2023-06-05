Эвакуированным жителям Белгородской области пообещали две единоразовые выплаты

Губернатор Гладков пообещал эвакуированным жителям Белгородской области две выплаты

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал, что эвакуированные жители региона получат две единоразовые денежные выплаты. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, он доложил о текущей ситуации премьер-министру России Михаилу Мишустину.

«Сегодня он подтвердил, что можно говорить о решении — каждому жителю отселенных муниципалитетов будут сделаны две единоразовые выплаты», — отметил Гладков.

Он добавил, что сумма и дата платежей будет уточнена на днях, а также привел список населенных пунктов, жителям которых положены выплаты.

Ранее Гладков сообщил, что жителям Шебекино и других населенных пунктов Белгородской области, покинувшим свои дома из-за обстрелов, предоставят кредитные каникулы.

