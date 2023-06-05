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21:35, 5 июня 2023Россия

Эвакуированным жителям Белгородской области пообещали две единоразовые выплаты

Губернатор Гладков пообещал эвакуированным жителям Белгородской области две выплаты

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал, что эвакуированные жители региона получат две единоразовые денежные выплаты. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, он доложил о текущей ситуации премьер-министру России Михаилу Мишустину.

«Сегодня он подтвердил, что можно говорить о решении — каждому жителю отселенных муниципалитетов будут сделаны две единоразовые выплаты», — отметил Гладков.

Он добавил, что сумма и дата платежей будет уточнена на днях, а также привел список населенных пунктов, жителям которых положены выплаты.

Ранее Гладков сообщил, что жителям Шебекино и других населенных пунктов Белгородской области, покинувшим свои дома из-за обстрелов, предоставят кредитные каникулы.

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    Марина Совина
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