В WhatsApp появится новая возможность

В WhatsApp появится возможность привязки планшета iPad к учетным записям

В популярном мессенджере WhatsApp появится возможность привязки планшета iPad к учетным записям сервиса. Об этом сообщили специалисты портала WABetaInfo.

Разработчики WhatsApp внедрят новую функцию, которая позволит пользователям привязывать iPad к устройствам операционной системы Android. «iPad будет распознаваться как связанное устройство», — отметили эксперты. Специалисты также предположили, что WhatsApp может выпустить приложение, которое будет совместимо с iPad.

Возможность привязки iPad в качестве дополнительного устройства в WhatsApp для Android находится в стадии разработки и будет выпущена для бета-тестеров в будущем обновлении приложения. Когда именно функция станет доступна для всех пользователей, пока не сообщается.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появится функция, которая позволит пользователям делиться экраном с собеседниками.

