Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:13, 5 июня 2023Интернет и СМИ

В WhatsApp появится новая возможность

В WhatsApp появится возможность привязки планшета iPad к учетным записям

Фото: Marta Filipczyk / Unsplash

В популярном мессенджере WhatsApp появится возможность привязки планшета iPad к учетным записям сервиса. Об этом сообщили специалисты портала WABetaInfo.

Разработчики WhatsApp внедрят новую функцию, которая позволит пользователям привязывать iPad к устройствам операционной системы Android. «iPad будет распознаваться как связанное устройство», — отметили эксперты. Специалисты также предположили, что WhatsApp может выпустить приложение, которое будет совместимо с iPad.

Возможность привязки iPad в качестве дополнительного устройства в WhatsApp для Android находится в стадии разработки и будет выпущена для бета-тестеров в будущем обновлении приложения. Когда именно функция станет доступна для всех пользователей, пока не сообщается.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появится функция, которая позволит пользователям делиться экраном с собеседниками.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости
    Атаки диверсантов на Белгородскую область координировал подросток
    Ирину Шейк раскритиковали в сети за вульгарные позы на новых фото
    Появились кадры подбитых американских бронеавтомобилей MaxxPro под Угледаром
    Член экипажа раскрыл самые часто задаваемые вопросы пассажиров самолета
    Роналду оценил возможность участия в чемпионате мира-2026
    В WhatsApp появится новая возможность
    В Китае перечислили популярные товары из России
    Снявший фетишистское видео в метро мужчина оказался военным
    Посланник Папы Римского приедет в Киев
    Россиянам объяснили желание хранить старые вещи
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.