Предсказана угрожающая посевам пшеницы экстремальная жара

В Университете Тафтса предсказали жару, угрожающую посевам озимой пшеницы

Ученые Университета Тафтса (США) предсказали, что изменение климата может негативно повлиять на урожайность сельскохозяйственных культур, в том числе пшеницы, выращиваемой в Китае и США. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале npj Climate and Atmospheric Science.

Исследователи проанализировали данные о сезонных прогнозах за последние 40 лет, которые были использованы для статистического расчета о редких событиях, которые сложно определить на основе исторических записей. Этот подход, называемый Unprecedented Simulated Extreme Ensemble или UNSEEN, позволил ученым оценить вероятную частоту экстремальной жары, которая превышает критические пороги роста пшеницы.

Посевы озимой пшеницы начинают свой рост осенью, а урожай собирают следующим летом, однако весной, во время цветения, они зависят от оптимальной температуры. При температуре выше 27,8 градуса Цельсия растения начинают страдать от теплового стресса. При температуре выше 32,8 градуса Цельсия начинают разрушаться важные ферменты.

На Среднем Западе США экстремальные температуры, которые в 1981 году случались примерно один раз в 100 лет, теперь имеют период повторения один раз в шесть лет, в то время как в Китае текущий период повторяемости составляет порядка одного раза в 16 лет. Это означает, что на Среднем Западе США экстремальные температуры, вероятность возникновения которых в 1981 году составляла один процент, теперь имеют вероятность 17 процентов в любой конкретный год, в то время как в Китае вероятность увеличилась с одного до шести процентов.

Ранее в регионе США, называемом Средним Западом, случались сезоны, в которых температура, способствующая распаду ферментов, держалась четыре-пять дней. В будущем возможны сезоны, когда неблагоприятные условия могут продлиться 15 дней, что окажется разрушительным для сельскохозяйственной культуры.