Популярная российская ведущая снялась голой и показала видео фанатам

40-летняя российская телеведущая Ирена Понарошку снялась обнаженной

Популярная российская телеведущая Ирена Понарошку снялась голой и показала видео фанатам. Соответствующий пост появился в ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На размещенных кадрах 40-летняя знаменитость предстала обнаженной во время повседневных дел. Так, она работала за компьютером, читала книгу и обедала без одежды, демонстрируя стройную фигуру. «Если что-то делает тебя счастливым, тебе от этого классно и это работает для тебя, то неважно, что об этом думают другие», — подписала публикацию звезда.

Поклонники оценили ролик в комментариях. «C такой фигурой я бы вообще никогда не одевалась», «Богиня», «Абсолютно голая и абсолютно худая», «Так же! Голой мне лучше всего», «Позволяю себе такое же, когда никого нет», «Я всегда дома голый, но не такой красивый как ты, конечно», — заявили зрители.

Понарошку — бывший виджей MTV. Она также работала на канале Europa Plus TV, вела передачу «Мамы в тренде» на телеканале «Мама», проекты на СТС и рубрику «Телеканал СПА» в «Вечернем Урганте».

В сентябре 2022 года Ирена Понарошку призналась, что чувствовала дикую боль во время развода с мужем музыкантом Александром Листом, известным как DJ List. Понарошку признала, что сначала хотела сохранить отношения всеми силами.