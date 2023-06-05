Возможный полный запрет ЦБ рискованных ипотечных схем оценили

Эксперт Ларионова: при запрете рискованных схем появятся новые способы поддержки отрасли

В случае полного запрета рискованных ипотечных схем Центральным банком (ЦБ) начнут появляться альтернативные способы поддержки отрасли. Последствия такого события оценил директор по продажам Level Group Алина Ларионова, пишут «Известия».

«В силу отсутствия системной негативной практики по таким рисковым схемам нельзя назвать их однозначно рискованными. Скорее ЦБ предпринимает превентивные меры. Также стоит отметить, что в структуре ипотечных сделок доля подобных схем незначительна. Например, у нас это не более 14 процентов. Полный отказ от программ стимулирования спроса может спровоцировать определенное снижение покупательской активности, но оно не повлечет за собой отрицательную ценовую динамику», — добавила эксперт.

По словам вице-президента группы компаний «Кортрос» Филиппа Третьякова, за последние годы ипотека, в том числе за счет программ с субсидированной ставкой, стала практически безальтернативным инструментом поддержки спроса на жилье. Однако, убежден он, на сегодняшний день потенциал роста этого рынка почти исчерпан и для поддержания спроса на нем требуются дополнительные инструменты.

«Более того, в условиях турбулентности финансовых рынков застройщик заинтересован в дополнительных видах кредитования помимо проектного финансирования. По сути, вся стабильность ключевого с точки зрения социальной значимости рынка жилья зависит от банковской системы», — рассказал он. В качестве альтернативы он назвал токенизацию рынка жилья, то есть выпуск цифровых финансовых инструментов, привязанных к стоимости квадратного метра в конкретной новостройке.

При этом гендиректор компании Propertize Роман Ткачев отметил, что в стране уже есть вся необходимая для развития этого направления инфраструктура, однако четкий свод правил по его функционированию отсутствует. В данный момент воспользоваться этим инструментом по закону могут лишь квалифицированные инвесторы.

Ранее стало известно, что в ЦБ допустили возможность окончательного запрета рискованных схем по ипотеке в случае, если текущие меры не окажут влияния на рынок. Риелторы предположили, что принятие такого решения приведет к возможному снижению темпов ввода недвижимости, а также к невозможности приобрести жилье клиентам с низкими доходами, которым придется довольствоваться арендой.