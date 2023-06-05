В ЦБ допустили окончательный запрет рискованных ипотечных схем

ЦБ допустил полный запрет рискованных ипотечных схем при отсутствии эффекта от текущих мер

В Центральном банке России (ЦБ) допустили возможность окончательного запрета рискованных схем по ипотеке в случае, если текущие меры не окажут влияния на рынок. Об этом со ссылкой на доклад регулятора сообщают «Известия».

С 1 декабря прошлого года ЦБ установил надбавки к коэффициенту риска для жилищных кредитов с первоначальным взносом менее 10 процентов, а с 1 июня нынешнего года — на займы с показателем не более чем в 20 процентов. С 2024-го регулятор планирует распространить ограничения и на взнос в 30 процентов. Кроме того, регулятор ввел повышенное резервирование ипотеки с существенно более низкой, чем рыночный уровень, полной стоимостью. С 1 мая 2023-го Центробанк стал применять надбавки к коэффициентам риска в отношении всех жилищных кредитов на квартиры на первичном рынке с целью формирования у банков достаточного запаса капитала для займов с небольшим, в 10-30 процентов, первоначальным взносом.

В Банке России рассчитывают, что введенные меры позволят уменьшить разрыв цен между новой и готовой недвижимостью и улучшить стандарты кредитования, и в таком случае там рассмотрят вариант со снижением уровня надбавок. Однако если они не покажут свою эффективность, то регулятор предложит внести в законодательство изменения, в результате которых рискованные схемы будут полностью запрещены.

Главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк убеждена, что в результате ситуация на рынке жилищных кредитов оздоровится и его перегрев будет предотвращен, а стоимость переоцененных объектов — уменьшится. Что касается риелторов, то они полагают, что полный запрет рискованных схем приведет к возможному снижению темпов ввода недвижимости, а также к невозможности приобрести жилье клиентам с низкими доходами, которым придется довольствоваться арендой. При этом застройщики, добавили они, начнут закладывать в стоимость объектов дополнительные рекламные и маркетинговые издержки. Часть специалистов считает, что на фоне запрета схем могут появиться иные механизмы — длительные рассрочки и отсрочки платежей, скрытые скидки, трейд-ин. Риелторы заключили, что сферу альтернативного жилищного кредитования стоит не ограничивать, а регулировать, и необходимо найти баланс между рисками и обеспечением доступности ипотеки для массового покупателя.

В июне руководитель группы компаний «Содействие» Алексей Лашко пояснил, что повышение ЦБ минимального взноса по ипотеке для россиян с 1 июня вдвое связано с попытками снизить стоимость жилья. Он добавил, что регулятор пытается исключить ситуации, когда заемщик попадает в просрочку и объект в дальнейшем продается с торгов дешевле, в результате чего тот остается должен банку.