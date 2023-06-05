Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:03, 5 июня 2023Среда обитания

В ЦБ допустили окончательный запрет рискованных ипотечных схем

ЦБ допустил полный запрет рискованных ипотечных схем при отсутствии эффекта от текущих мер
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Центральном банке России (ЦБ) допустили возможность окончательного запрета рискованных схем по ипотеке в случае, если текущие меры не окажут влияния на рынок. Об этом со ссылкой на доклад регулятора сообщают «Известия».

С 1 декабря прошлого года ЦБ установил надбавки к коэффициенту риска для жилищных кредитов с первоначальным взносом менее 10 процентов, а с 1 июня нынешнего года — на займы с показателем не более чем в 20 процентов. С 2024-го регулятор планирует распространить ограничения и на взнос в 30 процентов. Кроме того, регулятор ввел повышенное резервирование ипотеки с существенно более низкой, чем рыночный уровень, полной стоимостью. С 1 мая 2023-го Центробанк стал применять надбавки к коэффициентам риска в отношении всех жилищных кредитов на квартиры на первичном рынке с целью формирования у банков достаточного запаса капитала для займов с небольшим, в 10-30 процентов, первоначальным взносом.

В Банке России рассчитывают, что введенные меры позволят уменьшить разрыв цен между новой и готовой недвижимостью и улучшить стандарты кредитования, и в таком случае там рассмотрят вариант со снижением уровня надбавок. Однако если они не покажут свою эффективность, то регулятор предложит внести в законодательство изменения, в результате которых рискованные схемы будут полностью запрещены.

Материалы по теме:
«Открываешь окно и теряешь рассудок» Россияне скупают квартиры в небоскребах, а потом спешно их продают. Что их пугает?
«Открываешь окно и теряешь рассудок»Россияне скупают квартиры в небоскребах, а потом спешно их продают. Что их пугает?
19 апреля 2023
Россияне массово скупают кладовки в Москве. Как необычная недвижимость приносит им миллионы?
Россияне массово скупают кладовки в Москве.Как необычная недвижимость приносит им миллионы?
6 апреля 2023

Главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк убеждена, что в результате ситуация на рынке жилищных кредитов оздоровится и его перегрев будет предотвращен, а стоимость переоцененных объектов — уменьшится. Что касается риелторов, то они полагают, что полный запрет рискованных схем приведет к возможному снижению темпов ввода недвижимости, а также к невозможности приобрести жилье клиентам с низкими доходами, которым придется довольствоваться арендой. При этом застройщики, добавили они, начнут закладывать в стоимость объектов дополнительные рекламные и маркетинговые издержки. Часть специалистов считает, что на фоне запрета схем могут появиться иные механизмы — длительные рассрочки и отсрочки платежей, скрытые скидки, трейд-ин. Риелторы заключили, что сферу альтернативного жилищного кредитования стоит не ограничивать, а регулировать, и необходимо найти баланс между рисками и обеспечением доступности ипотеки для массового покупателя.

В июне руководитель группы компаний «Содействие» Алексей Лашко пояснил, что повышение ЦБ минимального взноса по ипотеке для россиян с 1 июня вдвое связано с попытками снизить стоимость жилья. Он добавил, что регулятор пытается исключить ситуации, когда заемщик попадает в просрочку и объект в дальнейшем продается с торгов дешевле, в результате чего тот остается должен банку.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Кислицына
    Обсудить
    Последние новости
    Стало известно о попытках ВСУ прощупать оборону российских сил
    Московские школьники впервые прошли психологическую подготовку к ЕГЭ
    Популярность Windows 11 среди геймеров оценили
    Россиянам напомнили об опасности микрозаймов
    Тарасова прокомментировала информацию об экстренной помощи врачей
    Минобороны сообщило о неудачной попытке прорыва ВСУ на южнодонецком направлении
    Раскрыты снижающие качество одежды ошибки при стирке
    Эстония выразила надежду на помощь НАТО при первых признаках угрозы от России
    США ввели санкции против мастера керамики из Калуги из-за влияния на Молдавию
    Сервис кикшеринга оценил идею новых ограничений при использовании самокатов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.