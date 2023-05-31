Названы последствия повышения минимального взноса по ипотеке

Финансовый эксперт Лашко объяснил высокими ценами на жилье повышение взноса по ипотеке

Увеличение Центральным банком (ЦБ) минимального взноса по ипотеке для россиян с 1 июня вдвое связано с попытками снизить стоимость жилья, считает финансовый эксперт, руководитель группы компаний «Содействие» Алексей Лашко. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал последствия такого решения.

«На сегодняшний день регулятор видит большой зазор между ценой застройщика и вторичным рынком. Застройщики неохотно снижают цены и идут на разные ухищрения с банками-партнерами, например ипотека под один процент и другие околонулевые программы. Соответственно, если такой заемщик попадает в просрочку, и банк начинает взыскания, то объект продается на вторичном рынке, где совсем другие условия, другая цена. И после продажи такого объекта с торгов, заемщик еще остается должен банку. Соответственно, регулятор пытается исключить такие ситуации», — объяснил специалист.

Принимая решения об ипотеке, заемщик думает о первоначальном взносе, текущем платеже и в последнюю очередь о переплате, отметил Алексей Лашко.

Вроде как все привыкли уже видеть две стоимости квартиры в итоге, когда одну платишь за объект, а другую платишь как проценты банку. Вот первоначальный взнос — важная история Алексей Лашко финансовый эксперт, руководитель группы компаний «Содействие»

«Если ЦБ зажимает именно этот показатель, чтобы люди накапливали деньги на первоначальный взнос, то это сильно может ударить по доступности жилья. Поэтому застройщики сильно сопротивляются этим изменениям, квартиры будут доступны меньшему количеству людей. Кроме того, мы попадаем в демографическую яму. Если смотреть рождаемость и демографическую ситуацию в России, то те, кто рождены с 90 по 95 год, сейчас должны покупать объекты недвижимости для себя, а их было немного по численности. И, соответственно, накладываются два параметра — падение рождаемости и доступность жилья», — заключил он.

С 1 июня ЦБ увеличит размер минимального взноса по ипотеке в России с 10 до 20 процентов. Изменения не коснутся ипотеки с государственной поддержкой, первоначальный взнос по которой сейчас составляет минимум 15 процентов от стоимости жилья. Еще через полгода, с 1 января 2024 года, для приобретения жилья в ипотеку необходимо будет внести 30 процентов от стоимости жилплощади.