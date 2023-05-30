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20:52, 30 мая 2023Среда обитания

В России вдвое увеличат минимальный взнос по ипотеке

Центробанк: с 1 июня минимальный взнос по ипотеке вырастет с 10 до 20%

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

С 1 июня 2023 года размер минимального взноса по ипотеке в России вырастет с 10 до 20 процентов. О грядущих изменениях сообщили в пресс-службе Банка России.

Двукратное повышение первого взноса — лишь первый этап, анонсированный Центробанком. С 1 января 2024 года размер первоначального платежа увеличится еще на 10 процентов. Однако эти изменения не затронут ипотеку с господдержкой, первый взнос по которой останется на уровне 15 процентов от стоимости приобретаемого жилья.

Малый размер первоначального взноса не устраивает регулятора, так как он позволяет оформить ипотеку заемщикам с низким первоначальным взносом и высоким уровнем финансовой нагрузки. Это приводит к росту числа высокорискованных кредитов.

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Из-за роста цен на недвижимость срок, на который россияне оформляют ипотеку, за последние годы постепенно увеличивался. В 2019 году показатель был на уровне 18 лет, в 2020-м — 19 лет, а в 2021-м — 21 года. По итогам 2022-го средний срок ипотеки достиг 23 лет. Эксперты объясняют это наличием льготных программ от застройщиков со сверхнизкими ставками, благодаря которым комфортный размер платежей достигается в том числе благодаря увеличению срока кредита».

Также за последнее время вырос средний срок, в течение которого граждане досрочно погашают ипотеку. В 2015-2016 годах на досрочную выплату кредита требовалось 5-7 лет. К 2023 году этот срок увеличился до 10 лет. При этом количество просрочек по этому виду займов уменьшилось.

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    Вячеслав Агапов
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