Назван средний срок выплаты ипотеки в России

Риелтор Барсуков: в среднем россияне выплачивают ипотеку за 10 лет

Срок выплат россиян по ипотечным кредитам постепенно увеличивался еще с 2021 года, когда начали расти цены на недвижимость. Сейчас, как правило, большинству россиян удается досрочно закрыть ипотеку за 10 лет. Об этом «Ленте.ру» рассказал эксперт рынка недвижимости, член гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков.

«Срок выплат начал расти еще давно, в 2021 году вместе с поднятием цен. В среднем, сегодня россияне берут ипотечный кредит на 24 года. Это большой срок, который позволяет уменьшить ежемесячный платеж. В итоге люди все равно пытаются закрыть ипотеку досрочно. Но, если в 2015-2016 годах кредит выплачивали за 5-7 лет, то теперь это 10», — сказал Барсуков.

Риелтор заметил, что большинство россиян успешно справляются с ипотечными выплатами. Он добавил, что, как ни странно, в 2022 году процент просрочек по этому виду займов уменьшился.

«Ипотечные заемщики всегда самые дисциплинированные. Если по другим кредитам просрочки могут быть относительно высокими, то здесь это мизер, всего полпроцента. С чем связано уменьшение в 2022 году, сказать сложно», — допустил собеседник «Ленты.ру».

Ранее аналитики сервиса «Сбера» «Домклик» выяснили, что в 2023 году россияне стали дольше выплачивать ипотеку, средний срок оформленных росcиянами кредитов на жилье вырос до 24 лет. В 2019 году показатель был на уровне 18 лет, в 2020-м — 19 лет, а в 2021-м — 21 год.

