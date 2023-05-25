«Домклик»: средний срок ипотеки в России вырос до 24 лет

В 2023 году россияне стали дольше выплачивать ипотеку — по предварительным итогам января-мая, средний срок оформленных росcиянами кредитов на жилье вырос до 24 лет. Такие данные приводят аналитики сервиса «Сбера» «Домклик» в своем обзоре, пишет РБК.

По словам специалистов, средний срок кредитов увеличивался каждый год. Так, в 2019 году показатель был на уровне 18 лет, в 2020-м — 19 лет, а в 2021-м — 21 года. По итогам 2022-го средний срок ипотеки достиг 23 лет.

Максимальный срок, на который с начала года в «Сбере» выдали кредит, составил 27 лет. Такую ипотеку оформили в Республике Ингушетия. Второе место по этому показателю заняли Краснодарский край и Тюменская область — там он составляет 26 лет. Еще в 12 регионах максимальный срок был на уровне 25 лет. Минимальный срок (21 год) зафиксировали в шести регионах: республиках Саха (Якутия) и Бурятия, Чукотском АО, Магаданской и Ивановской областях, а также в Приморском крае.

Эксперты связывают рост среднего срока ипотеки с наличием льготных программ от застройщиков со сверхнизкими ставками. «В их рамках комфортный размер платежей достигается в том числе благодаря увеличению срока кредита», — пояснил управляющий директор риелторской компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Тенденцию подтверждают и сами девелоперы. «Появление программ с околонулевыми ставками (которые достигались за счет субсидирования) увеличило срок кредита в среднем на пять — десять лет», — отметила руководитель по продажам корпорации «Мегалит» Ирина Орлянкина.

Ранее сообщалось, что российские банки стали чаще предлагать платную скидку на ипотеку, если клиент выплачивает единовременную комиссию. Эта сумма вносится дополнительно к первоначальному взносу, после чего ставка уменьшается. В Банке России отметили, что заемщик при такой схеме получает выгоду только в долгоиграющей перспективе, когда экономия по процентным платежам превышает размер комиссии.