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11:24, 5 июня 2023Мир

Еврокомиссия продлила запрет на ввоз зерна с Украины в ряд стран ЕС

ЕК продлила запрет ввоза зерна с Украины в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) продлила до середины сентября запрет на ввоз зерна с Украины в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию. Об этом сообщает газета Wiadomosci со ссылкой на источник в ЕС.

Со 2 мая по 5 июня в ряде стран ЕС (с возможностью продления) действует постановление Европейского союза, запрещающее свободный оборот семян пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины. Однако эти крупы еще можно перевозить транзитом по территориям пяти государств.

Ранее Украина призвала Евросоюз снять запрет на поставки ее зерна в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. По словам министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского, в случае продления эмбарго украинские аграрии могут понести «миллиарды долларов» убытков.

Такие последствия могут усилить напряженность в отношениях Киева и его союзников в ЕС. «Россия собирается использовать эту ситуацию, чтобы увеличить градус напряженности между нами. Одного этого аргумента, я думаю, более чем достаточно», — заключил Сольский.

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    Виктория Кондратьева
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