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20:19, 5 июня 2023Силовые структуры

Россиянина заподозрили в дискредитации российской армии в интернете

Жителя Норильска заподозрили в дискредитации Вооруженных сил России из-за постов в соцсети

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

Жителя Норильска заподозрили в дискредитации Вооруженных сил (ВС) России в интернете. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По данным ведомства, в июне 2022 года россиянин взял отпуск и поехал в Волгоград. Там его остановили полицейские, заметив на заднем стекле машины картинку, оскорбляющую российскую армию. В отношении мужчины составили протокол, после чего суд назначил ему наказание в виде суток ареста. Норильчанина предупредили, что, если он вновь совершит подобное преступление, ему будет грозить срок.

Несмотря на это, мужчина опубликовал в соцсети посты, в которых дискредитировал ВС России. После этого в отношении него возбудили дело. Россиянину грозит пять лет колонии.

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    Елизавета Новикова
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