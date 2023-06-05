Россиянина заподозрили в дискредитации российской армии в интернете

Жителя Норильска заподозрили в дискредитации Вооруженных сил России из-за постов в соцсети

Жителя Норильска заподозрили в дискредитации Вооруженных сил (ВС) России в интернете. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По данным ведомства, в июне 2022 года россиянин взял отпуск и поехал в Волгоград. Там его остановили полицейские, заметив на заднем стекле машины картинку, оскорбляющую российскую армию. В отношении мужчины составили протокол, после чего суд назначил ему наказание в виде суток ареста. Норильчанина предупредили, что, если он вновь совершит подобное преступление, ему будет грозить срок.

Несмотря на это, мужчина опубликовал в соцсети посты, в которых дискредитировал ВС России. После этого в отношении него возбудили дело. Россиянину грозит пять лет колонии.