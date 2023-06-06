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13:53, 6 июня 2023Интернет и СМИ

Ведущий популярного российского шоу рассказал о слезах проигравших участников

Ведущий шоу «Кондитер. Дети» Агзамов рассказал, что дети не боятся камер и конкуренции

Фото: Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Российский телеведущий и кондитер Ренат Агзамов раскрыл изнанку популярного российского шоу «Кондитер. Дети» на телеканале «Пятница!». В интервью «Телепрограмме» он рассказал, что дети, которые принимают участие в передаче, не боятся камер и конкуренции, однако в случае проигрыша некоторые из них плачут.

«Дети готовы рисковать. Они не боятся камер, конкуренции — в отличие от взрослых, у которых много комплексов», — сказал Агзамов. Взрослые участники шоу, по его словам, переживают, как они смотрятся в кадре и что о них подумают, в то время как юные герои проекта «просто берут и делают».

Ведущий телешоу также признался, что часто съемки заканчиваются слезами проигравших детей. «Те дети, которые проигрывают, безусловно, расстраиваются. Они очень любят наш проект. Многие приехали из других городов и даже из других стран», — объяснил он.

Кроме того, Агзамов раскрыл подробности участия в одном из выпусков «Кондитер. Дети» тиктокера Дани Милохина. «Хороший, веселый парень. Честно высказывал свое мнение: что нравится, а что нет», — рассказал ведущий о блогере. Он добавил, что Милохин на съемках говорил корректно, аккуратно и старался никого не задеть. «Детей не обижал», — заключил он.

Ранее Агзамов рассказал о работе со звездами, для которых он готовил торты. Он заявил, что считает певца Филиппа Киркорова и музыкального продюсера Яну Рудковскую хорошими организаторами и управленцами.

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    Олег Давыдов
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