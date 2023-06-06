Россиянин сломал шею и едва не утонул во время купания

В Тюмени мужчина сломал шею и чуть не утонул во время купания в карьере

В Тюмени мужчина сломал шею и едва не утонул при купании в карьере. Об этом сообщает региональный Минздрав во «ВКонтакте».

Пострадавший получил травму при прыжке с мостика головой вниз. После всплытия мужчина перестал ощущать свое тело и стал захлебываться. Его спас случайный очевидец.

Приехавшие на место медики диагностировали у россиянина перелом шейного отдела позвоночника. Мужчину госпитализировали.

Ранее отдыхавшие на городском пляже Екатеринбурга горожане стали участниками массовой драки и попали на видео. На кадрах видно, что в конфликте участвовали не только мужчины, но и женщины, а также дети. Причины драки неизвестны.

