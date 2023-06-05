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09:17, 5 июня 2023Россия

Отдыхавшие у пруда полуголые россияне устроили массовую драку и попали на видео

Полуголые жители Екатеринбурга, отдыхавшие у Визовского пруда, устроили массовую драку

Полуголые жители Екатеринбурга, отдыхавшие у Визовского пруда, устроили массовую драку. Потасовка россиян попала на видео, соответствующие кадры опубликовало агентство Ura.ru.

На появившемся видеоролике видно, что среди участников конфликта есть и мужчины, и женщины. Кроме того, за происходящим спокойно наблюдают школьники и маленькие дети.

Что могло привести к потасовке, на данный момент неизвестно. Агентство направило запрос по ситуации в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу.

Ранее сообщалось, что туристы подрались у медпункта на пляже в Сочи.

До этого в Краснодарском крае случилось еще несколько потасовок. Так, на городском пляже «Чайка» в Сочи повздорили туристы и охранники. А работники пляжа «Фрегат» избили палками и арматурой жителя Минска, который заступился за своих сестер шести и 14 лет, раздававших арбуз отдыхающим.

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    Анна Щербакова
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