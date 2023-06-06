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17:04, 6 июня 2023Среда обитания

Юрий Антонов после проблем с сердцем решил выписаться из больницы ради ремонта

Композитор Юрий Антонов решил выписаться из больница на несколько дней раньше ради ремонта

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российский композитор и певец Юрий Антонов решил выписаться из больницы, куда попал с сердечным приступом. Он захотел покинуть медицинское учреждение ради ремонта, который идет у него дома. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Артист попал в больницу из-за проблем с сердцем 17 мая. В тот день он почувствовал себя плохо — у него кружилась голова и темнело в глазах. Приехавшие домой медики диагностировали гипертензивную болезнь с поражением сердца. В итоге композитора госпитализировали.

Врачам удалось стабилизировать состояние Антонова и рекомендовали остаться в больнице еще на несколько дней. Однако певец отказался, сославшись на то, что дома у него проходит ремонт и ему нужно контролировать ход работ.

Ранее российская телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на проблемы, с которыми ей приходится сталкиваться, живя в собственном загородном доме. Она также отметила, что строители, которые выполняют услуги, часто затягивают сроки исправления своих ошибок на объектах.

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    Нина Ташевская
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