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17:59, 6 июня 2023Моя страна

В Новосибирске начнут реконструкцию дендропарка

В Новосибирске летом 2023 года начнут реконструкцию дендропарка

Кадр: Voronova nastya / YouTube

Летом 2023 года начнутся работы по реконструкции дендропарка в Заельцовском районе Новосибирска. Проект рассчитан на несколько лет, сообщает РБК со ссылкой на губернатора региона Андрея Травникова.

Сообщается, что в рамках проекта планируется объединить дендропарк с зоопарком, Заельцовским парком и Заельцовским бором в единый зеленый кластер. Специалисты уже получили поручение от главы региона о проведении оценки и инвентаризации зеленых насаждений.

По словам Травникова, параллельно с этим необходимо начинать работы по облагораживанию территории: делать дорожки и тропинки, устанавливать освещение и малые архитектурные формы для дополнительного комфорта местных жителей. Губернатор отметил, что также принял решение о создании государственного учреждения, которое будет отвечать за сохранность и развитие дендропарка.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке в начале июня прошла акция «Чистое море». Активисты вместе с дайверами очистили от мусора пляж и акваторию бухты Ахлестышева на острове Русский.

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    Алиса Удовик
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