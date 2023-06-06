Бабкина рассказала о жизни в мазанке

Певица Надежда Бабкина рассказала, что в детстве она жила в мазанке

Певица, народная артистка России Надежда Бабкина рассказала, что в детстве она жила в мазанке вместе с родителями. Воспоминаниями об облике этого дома и своими обязанностями в то время она поделилась в интервью для YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Знаменитость отметила, что родительский дом находился в Астраханской области. «Мазанка. Открываешь калитку, чтобы во двор войти. И ты вот должна это все помазать глиной, а потом половички постелить из тряпочек натканных, чтобы прибрать все, чтобы крыльцо было чистым, помытым, соскобленным», — сообщила она.

Бабкина отметила, что для отопления помещения использовались печи. Одна, голландская, «царская», находилась в доме для круглогодичного проживания, а вторая, русская — в летнем здании. Кроме того, у ее семьи был двор, где находился сад и жил скот.

«И пока ты дров не натаскаешь, воды не натаскаешь, скотину не покормишь, не взбодришь им сенца, еще что-то там подкинешь, корма всем-всем насямкаешь... И это получается, что ты целый день в обязательствах. И когда ты их выполнишь, после этого тебе говорят: "Ну ладно, иди на танцы! Но в десять чтобы была дома"», — вспоминала певица.

В феврале актер Станислав Дужников рассказал, что в детстве жил в деревне с бабушкой. Звезда сериала «Воронины» добавил, что благодаря этому периоду жизни он умеет заготавливать дрова и сено, разводить кроликов, а также доить и лечить коров.