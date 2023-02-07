Звезда сериала «Воронины» рассказал о жизни в деревне

Актер сериала «Воронины» Станислав Дужников рассказал, что в детстве жил в деревне

Звезда сериала «Воронины» Станислав Дужников рассказал, что в детстве жил в деревне с бабушкой. Он поделился подробностями в интервью изданию Teleprogramma.pro.

Актер рассказал, что изначально проводил в деревне лето, а после шестого класса переехал туда и стал ходить в местную школу, так как бабушке после смерти мужа нужна была помощь. «И вся работа на меня полным объемом и легла: вода из колодца, заготовка дров и сена, подработка в колхозе, разведение кроликов. Все это я прошел, все это мне знакомо», — отметил Дужников.

Звезда сериала добавил, что также умеет доить коров, знает, как их кормить и чем лечить. Среди своих навыков Дужников также назвал умение построить курятник, выкопать пруд для уток и гусей.

Ранее коллега Дужникова по сериалу, актриса Екатерина Волкова заявила, что вместе с супругом Андреем Карповым погасила ипотеку на дом в Подмосковье. Изначально пара оформляла кредит на 15 лет, однако у нее получилось выплатить его за восемь лет.