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12:38, 6 декабря 2022Среда обитания

Звезда «Ворониных» погасила ипотеку

Актриса Екатерина Волкова рассказала, что погасила ипотеку на дом в Подмосковье
Екатерина Волкова

Екатерина Волкова. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса, звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова заявила, что вместе с супругом Андреем Карповым погасила ипотеку на дом в Подмосковье. Об этом она сообщила подписчикам в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Актриса написала, что изначально они оформляли кредит на 15 лет, однако у них получилось выплатить его за восемь. Актриса попросила не спрашивать о переплате и назвала эту тему отдельной болью.

«Пишу и не верю, что это не сон. Поймут только люди, которые брали когда-то ипотеку! Kакой это груз, стресс! Постоянные тревожные мысли, а теперь все. Добби свободен! Поздравьте нас. Теперь мы официально живем в своем доме!» — написала Волкова.

В августе актриса рассказывала, что не спешит с закрытием ипотеки на загородный дом. Свою позицию она объяснила желанием жить здесь и сейчас и стремлением иметь возможность ездить на отдых. Поэтому семья продолжала выплачивать ипотеку ежемесячно.

Нина Ташевская
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