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Звезда «Ворониных» рассказала о нежелании спешить с закрытием ипотеки

Российская актриса Екатерина Волкова рассказала, что не спешит закрывать ипотеку на дом

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Российская актриса, звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова заявила, что ее семья не спешит с закрытием ипотеки на загородный дом. О своем нежелании в скором времени погасить кредит на недвижимость артистка рассказала в интервью Teleprogramma.pro.

Волкова вместе с супругом в дочерью проживает в доме в Подмосковье, который они купили несколько лет назад. На данный момент семья продолжает выплачивать кредит.

«Мы не успели быстро выплатить всю сумму, а теперь спешить некуда: банк свои проценты забрал — сверху мы все, что можно, уже заплатили. Хочется жить здесь и сейчас: к примеру, позволить себе съездить на отдых. Поэтому ипотеку продолжаем выплачивать ежемесячно, закрывать ее полностью пока не спешим», — объяснила актриса.

В марте российская актриса Яна Крайнова рассказала, что на протяжении более 10 лет не хотела брать ипотеку из-за нестабильного заработка. Позже она решила оформить кредит, но не успела завершить процесс, чему обрадовалась из-за ситуации со ставками.

Нина Ташевская
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