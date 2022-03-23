Российская актриса рассказала о нежелании брать ипотеку

Актриса Яна Крайнова не оформляла ипотеку из-за нестабильного заработка

Российская актриса Яна Крайнова, получившая известность благодаря сериалу «Дневник доктора Зайцевой», рассказала, почему на протяжении более 10 лет не хотела брать ипотеку. Свое нежелание оформлять жилье в кредит она объяснила нестабильными заработками. Артистка поделилась мнением в разговоре с «Московским комсомольцем».

Актриса проживает в Москве более 15 лет. Во время беседы ее спросили, почему за это время она снимала квартиры, а не купила собственную. Крайнову пугала ее профессия с нестабильными заработками, из-за чего она не смогла бы выплачивать кредит.

Недавно актриса решила оформить ипотеку, но при этом рада, что не успела завершить процесс. «Сказала себе, что готова к большой роли, большому проекту и большому достатку — впишусь в ипотеку. Быстро ее выплачу и не буду переплачивать. Ну и что мы видим на сегодняшний день в связи со всеми мировыми событиями? Ставка по ипотеке взлетает, и я просто благодарю небеса, что не успела в нее вписаться», — поделилась Крайнова.

Ранее о многолетней ипотеке рассказал российский поп-исполнитель Сергей Лазарев. Он отметил, что несмотря на большие заработки некоторые артисты не могу сразу отдать за жилье всю сумму и оформляют его в кредит. Затрат также требуют съемки клипов и работа коллектива.