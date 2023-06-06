Во Львове простятся с ликвидированным Бандерой

Во Львове простятся с активистом Майдана и бойцом ВСУ с позывным Бандера

Во Львове пройдет церемония прощания с активистом Майдана и бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Русланом Левко с позывным Бандера, ликвидированным в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом на своем сайте сообщает Львовский городской совет.

С военнослужащим простятся в Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла. Мэрия попросила львовян и гостей города воздержаться от развлекательных мероприятий и праздников.

Левко принимал участие в Майдане 2014 года, воевал на востоке страны против Луганской и Донецкой народных республик, а также получал награды от Верховной Рады Украины, Национальной гвардии Украины и министерства внутренних дел.

Ранее на Украине предложили создать государственную награду в честь лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеры. Петиция появилась на сайте главы государства Владимира Зеленского.

