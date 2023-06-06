Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:37, 6 июня 2023Ценности

Женщина отказалась носить бюстгальтеры и призвала объявить их вне закона

Тиктокерша galfieriii отказалась носить бюстгальтеры и призвала объявить их вне закона

Фото: Robert Michael / Globallookpress.com

Тиктокерша Эмили с никнеймом @galfieriii отказалась носить бюстгальтеры и призвала объявить их вне закона. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах женщина предстала сидя в автомобиле в очках и черном боди без нижнего белья. Юзерша отметила, что ей некомфортно в упомянутом предмете гардероба и она не хочет его носить только ради того, чтобы не получить осуждения со стороны окружающих. Однако, по словам galfierii, в данный момент ей придется надеть данное изделие перед походом в магазин за детским питанием. «Не хочу, чтобы на меня глазели, когда я вспотела, даже не выйдя из машины», — пояснила автор видео.

Пользовательница сети отметила, что бра следует официально запретить, чтобы девушки не испытывали проблем, находясь без них в публичных местах. «Вы знаете, что должно быть незаконным? Бюстгальтеры. Особенно летом», — заявила она.

В апреле сообщалось, что актриса, блогерша Миранда О'Хара из Лос-Анджелеса, США, отказалась носить бюстгальтеры и призвала фанаток их сжигать.

Что думаешь? Оцени!
    Алина Гостева
    Обсудить
    Последние новости
    Россия призвала осудить Украину за разрушения на Каховской ГЭС
    Вашингтон заявил о наличии средств для помощи Киеву до осени
    Байдена проинформировали о ситуации вокруг удара по Каховской ГЭС
    Российская блогер-миллионник рассказала о жизни в тесной квартире с родителями
    Власти Новой Каховки заявили о снижении уровня воды
    Ищущим подтверждений измены в телефоне партнера дали неожиданный совет
    Девушка схватила змею ради эффектного фото и поплатилась здоровьем
    Звезда порно назвала преимущество отношений с ее коллегами
    Россиянина осудят за истязание 14-летней дочери
    В России усомнились в характеристиках иранской ракеты
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.