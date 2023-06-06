Звезду «Чудаков» отправили в психбольницу

TMZ: звезду «Чудаков» Бэма Марджеру отправили в психбольницу

Представители правоохранительных органов отправили скейтбордиста, каскадера и звезду шоу «Чудаки» на MTV Бэма Марджеру в психиатрическую клинику. Об этом пишет портал TMZ.

По словам полицейских, Марджера представляет опасность для себя и других. Они выследили звезду «Чудаков» через телефон и обнаружили его в принадлежащем актеру Дэнни Трехо ресторане.

Отмечается, что беспорядочная речь и странное поведение Марджеры стали причиной, по которой полицейские решили отвезти его на психиатрическую экспертизу. Согласно американским законам, в медицинском учреждении он может находиться до 72 часов.

В апреле Марджера сдался полиции после того, как пустился в бега из-за обвинений брата.