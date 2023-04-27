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19:06, 27 апреля 2023Культура

Звезда «Чудаков» сдался полиции после нападения на брата

Звезда шоу «Чудаки» на MTV Бэм Марджера сдался полиции после того, как пустился в бега
Бэм Марджера

Бэм Марджера. Фото: Paul Fenton / ZumaPress / Globallookpress.com

Скейтбордист, каскадер, звезда шоу «Чудаки» на MTV Бэм Марджера сдался полиции после того, как пустился в бега из-за обвинений брата. Об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что артисту будет выдвинут иск в нападении на брата. «Только что вышел из здания суда с адвокатами. Все прошло хорошо, обвинения моего брата лживые, его будут судить за клевету и выгонят из моего дома скорее раньше, чем позже. Я потерял самообладание, потому что прочел у него в телефоне, что он хочет признать меня недееспособным», — написал 43-летний шоумен в соцсетях.

В марте текущего года Бэма Марджеру арестовали по обвинению в избиении женщины. Предполагаемая жертва заявила в полицию о том, что звезда шоу «Чудаки» ударил ее. В правоохранительных органах рассказали, что Марджера «арестован и помещен в следственный изолятор по обвинению в нанесении телесных повреждений нынешней или бывшей супруге или партнерше».

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Сергей Равин
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