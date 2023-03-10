Звезду «Чудаков» арестовали по обвинению в избиении женщины

Звезду шоу «Чудаки» Бэма Марджеру арестовали по обвинению в избиении женщины

Скейтбордиста, каскадера, звезду шоу «Чудаки» на MTV Бэма Марджеру арестовали по обвинению в избиении женщины. Об этом сообщает TMZ.

Как передает источник, предполагаемая жертва заявила в правоохранительные органы о том, что Марджера ударил ее. В полиции рассказали, что артист «арестован и помещен в следственный изолятор по обвинению в нанесении телесных повреждений нынешней или бывшей супруге или партнерше».

Отмечается, что пострадавшая — нынешняя возлюбленная Марджеры, а не его бывшая жена Никки Бойд, которая подала иск на развод с мужчиной в феврале.

Летом 2022 года Бэма Марджеру задержали в отеле неподалеку от реабилитационного центра во Флориде, откуда он сбежал. Полицейские и бригада оперативного назначения забрали Марджеру из отеля Делри-Бич и вернули его обратно в клинику. Отмечается, что каскадер уже проходил годовое лечение от наркотической и алкогольной зависимостей.