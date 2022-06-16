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Cбежавшего из рехаба артиста «Чудаков» задержала полиция

Cбежавшего из рехаба артиста «Чудаков» Бэма Марджеру задержала полиция
Бэм Марджера

Бэм Марджера. Фото: Paul Fenton / ZumaPress / Globallookpress.com

Скейтбордиста, каскадера, артиста шоу «Чудаки» Бэма Марджеру задержали в отеле неподалеку от реабилитационного центра во Флориде, откуда он сбежал. Об этом сообщает TMZ.

Полицейские и бригада оперативного назначения забрали Марджеру из отеля Делри-Бич и вернули его обратно в клинику. Как сообщают очевидцы, артист в этот момент не сопротивлялся.

Как передает источник издания, Марджера уже проходил годовое лечение от наркотической и алкогольной зависимостей. Покидать рехаб он не может по решению суда. Сообщается, что скейтбордист сбежал из-за того, что к нему не относились как к знаменитости.

Ранее сообщалось о том, что звезда «Чудаков» сбежал из рехаба и пропал. Об исчезновении артиста заявил менеджер клиники. По его словам, незадолго до исчезновения Марджера говорил, что ему не нравится это место, поэтому он хочет его покинуть.

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Дениза Мацаева
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