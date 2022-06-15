Звезда «Чудаков» сбежал из рехаба и пропал

Скейтбордист и актер Бэм Марджера сбежал из рехаба и пропал

Американский скейтбордист, актер и звезда шоу «Чудаки» Бэм Марджера сбежал из рехаба во Флориде и пропал. Об этом сообщает портал TMZ.

13 июня менеджер клиники обратился в полицию и заявил об исчезновении артиста. По его словам, незадолго до исчезновения Марджера говорил, что ему не нравится это место, поэтому он хочет его покинуть. При этом он обещал менеджеру, что отправится в другой реабилитационный центр.

Недавно актер прошел курс лечения от наркозависимости. В прошлом году он сломал запястье и локоть, после чего обвинял клинику том, что ему не назначили сеансы физиотерапии. Близкие к Марджере источники утверждают, что сейчас он не представляет никакой опасности для окружающих и находится в доме для «трезвой» жизни (sober living house) — так называются места, где людям, покинувшим программу реабилитации, предоставляют жилье и все необходимое для жизни. Они считаются промежуточным этапом между рехабом и окончательным возвращением в общество.

В феврале прошлого года сообщалось, что Бэма Марджеру со скандалом уволили с работы над четвертой частью полнометражной картины франшизы «Чудаки». После этого артист в состоянии сильного опьянения записал серию видеосообщений, в которых плакал, ругался и обвинял компанию Paramount в краже его идей. Позже Марджера подал в суд на студии Paramount и MTV Networks, а также на продюсеров ленты «Чудаки навсегда» Джонни Ноксвилла, Джеффа Тремейна и Спайка Джонза.

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