Звезда «Чудаков» подал в суд на создателей четвертой части фильма

Скейтбордист, каскадер Бэм Марджера подал в суд на студии Paramount и MTV Networks, а также на продюсеров ленты «Чудаки навсегда» Джонни Ноксвилла, Джеффа Тремейна и Спайка Джонза. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Отмечается, что ранее Марджеру уволили и вырезали все сцены с его участием из четвертой части «Чудаков» после положительного результата теста на наркотики. В свою очередь, скейтбордист заявил, что анализ показал только следы препарата, который он принимал по назначению врача от биполярного расстройства и синдрома дефицита внимания (СДВ). Однако в своем иске звезда «Чудаков» признал, что долгое время злоупотреблял алкоголем до реабилитации в 2009 году.

«Один из множества тестов, которые прошел Марджера, показал, что он принимал аддералл (стимулятор центральной нервной системы класса фенилэтиламина — прим. «Ленты.ру»). Ответчики прекрасно знали, что препарат был необходим ему, чтобы лечить СДВ. К тому моменту он принимал аддералл уже несколько лет. Но Paramount уволила Марджеру, несмотря на все это, даже не дав ему шанса объясниться», — приводится в судебном документе.

Марджера подчеркнул, что в 2019 году продюсеры нарушили его гражданские права, заставив подписать во время съемок картины «Соглашение о здоровье». По нему каскадер был обязан каждые три дня проходить проверку на алкоголь и два раза в неделю сдавать анализ мочи. Кроме того, он должен был каждое утро принимать таблетки, назначенные врачом киностудии.

