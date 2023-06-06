Мужчина в шортах в одиночку отбился от двух грабителей и попал на видео

TVA Nouvelles: канадец в одиночку отбился от двух ворвавшихся в его дом грабителей

Житель канадской провинции Квебек в одиночку отбился от двух грабителей, которые ворвались в его дом среди ночи. Произошедшее попало на видео, которое публикует TVA Nouvelles.

Около двух часов ночи двое мужчин в черной одежде проникли в гараж частного дома в городе Монреаль. Когда воры попытались пробраться в сам дом, они столкнулись с его хозяином.

На записи с камеры наблюдения видно, как канадец в одних шортах бросается на злоумышленников. Схватка продолжается несколько секунд, после чего подозреваемые убегают.

В ходе столкновения хозяин жилья получил несколько ударов в лицо, но ему удалось избежать серьезных травм. Ворам досталась только сумка сестры мужчины. Полиция расследует обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что сотрудница банка Marudhara Gramin Bank в индийском городе Джайпур, штат Раджастан, отбилась от вооруженного грабителя его же плоскогубцами. Отогнав преступника, женщина взяла телефон и, по всей видимости, вызвала полицию.

