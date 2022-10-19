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18:55, 19 октября 2022Из жизни

Сотрудница банка отбилась от вооруженного грабителя плоскогубцами

Free Press Journal: женщина отбилась от вооруженного грабителя его же плоскогубцами

Сотрудница банка Marudhara Gramin Bank в индийском городе Джайпур, штат Раджастан, отбилась от вооруженного грабителя его же плоскогубцами. Об этом сообщает газета Free Press Journal.

На записи с камеры наблюдения видно, как грабитель входит в помещение с ножом в руке. Он пытается напугать сотрудников финансового учреждения и требует, чтобы сотрудники банка наполнили его сумку деньгами.

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В какой-то момент у грабителя из кармана выпадают плоскогубцы. Сотрудница банка по имени Пунам Гупта подбирает их и начинает отбиваться от преступника, пока ее коллеги-мужчин беспомощно наблюдают за происходящим со стороны. Отогнав преступника, женщина взяла телефон и, по всей видимости, вызвала полицию.

Вскоре на место происшествия прибыли полицейские и задержали мужчину. Налетчика идентифицировали как 29-летнего мужчину по имени Лавиш.

Ранее сообщалось, что в США преступник решил совершить второй налет на банк, который он уже грабил накануне. На этот раз полиция оперативно прибыла на место преступления, и мужчина попался.

Алиса Дмитриева
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Сотрудница банка отбилась от вооруженного грабителя плоскогубцами
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